BM raportörleri: Soykırım aralıksız sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. BM raportörleri, İsrail'in ateşkese rağmen sadece temmuzda yaklaşık 160 Filistinliyi öldürerek soykırımı aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Halihazırda felaket boyutunda olan insan hakları durumunun daha da kötüleştiği kaydedildi.

BARIŞ PLANI ÇIKMAZA GİRDİ

Kadınlar, çocuklar, yaşlıların sözde güvenilir bölgelerde öldürüldüğü ifade edildi. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) ise abluka nedeniyle kıtlık riskinin yeniden arttığını belirtti. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 15 maddelik planı reddetmesinin müzakere sürecine "açık ve net bir darbe" olduğunu kaydetti. İsrail'in müzakereleri Gazze'deki saldırılarını sürdürmek için siyasi bir örtü olarak kullandığını bildirdi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ise Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu.