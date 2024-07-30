BM raportörleri, UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarında "işgalci" olduğu tespitini tarihi olarak değerlendirdi

BM raportörleri, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

UAD'nin, 19 Temmuz'da işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birim olduğunu ortaya koyarak, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit ettiği hatırlatılan açıklamada, bu adımın memnuniyetle karşılandığı ve Filistinliler ve uluslararası hukuk açısından tarihi olduğu belirtildi.

Açıklamada, UAD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgalinin, ilgili yerleşim rejimi, ilhak ve doğal kaynakların kullanımıyla birlikte hukuka aykırı olduğunu ilan ettiği hatırlatıldı.