BM raportörlerinden Gazze için ateşkes çağrısı: Bu bir savaş suçudur

BM raportörlerinden Pedro Arrojo Agudo, Michael Fahri, Tlaleng Mofokeng, Paula Gaviria Betancur, Irene Khan, Francesca Albanese ve Ashwini K.P'nin imzasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yok etme planlarını durdurmaya yönelik çağrıları reddetmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Gazze'deki soykırımı ve insani felaketi önlemek için zamanın daraldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun önlenmesi için ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Filistin halkının ciddi bir soykırım riski altında olduğuna olan inancımız sürüyor. Harekete geçmenin tam zamanı. İsrail'in müttefikleri de sorumluluk taşıyor ve İsrail'in felakete yol açacak eylem tarzını önlemek için hemen harekete geçmeliler." ifadelerine yer verildi.