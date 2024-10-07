BM raportörlerinden Katil İsrail için çağrı: Hesap sorulmalı!

SAVAŞ SUÇLARI İŞLEDİLER!

Bu süreçte İsrail güçlerince Gazze'de cinayet, sivilleri kasıtlı hedef alma, orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılar, aç bırakma, zorla nakil, keyfi yerinden etme ile cinsel şiddet dahil uluslararası hukuku ihlal eden savaş suçları işlendiğinin altı çizilen açıklamada, bunların insanlığa karşı suçlar oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Filistinlilerin soykırımdan korunma hakkı için telafisi mümkün olmayan bir zarar riski olduğuna dair uyarıda bulunduğu belirtildi.

Gazze'de yaşanan şiddetin bölgedeki diğer ülkelere de yayıldığı aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında 2 bini aşkın kişinin öldüğü Lübnan'da gerilimin artmasından büyük endişe duyulduğu bildirildi.