BM Raportörü Albanese: Gazze’de ateşkese yönelik BMGK kararları ile ilgili açıklama

Albanese, söz konusu BMGK kararının üzerinden 10 günü aşkın süre geçmesine karşın ateşkesle ilgili somut adım atılmamasına dair konuştu.

BM Raportörü Albanese, Gazze'de ateşkese ilişkin gözle görülebilir herhangi bir eylem olmadığına ve mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi gerektiğine işaret ederek, söz konusu BMGK kararlarının kesinlikle bağlayıcı olduğunu ve bu nedenle de uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'ye yardım akışının sağlanması için tüm geçişlerin açılması da dahil olmak üzere "yapılması gereken pek çok şey" olduğunu vurgulayan Albanese "Bana öyle geliyor ki ateşkes ilan edilmediği için henüz o noktada değiliz." diye konuştu.

Albanese, işgalci bir güç olarak İsrail'in insani yardımlara erişimi sağlama sorumluluğu olduğuna ancak bu yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı planına ilişkin endişelerini de dile getiren Albanese, "Refah'a yapılacak bir saldırı felaket üzerine felaket, felaket içinde felaket olur." ifadesini kullandı.

Albanese, Refah'a yönelik bir saldırının "korkulan bir başka sonucunun" da insanların Mısır'ın Sina bölgesine girmek için Refah sınırına doğru ilerlemesiyle "Filistinlilerin, topraklarından kitlesel olarak zorla göç ettirilmesinin bir başka örneğini" başlatması olacağını anlattı.

"YAŞADIKLARI HİÇBİR ŞEY KATLANILABİLİR DEĞİL"

BM Raportörü Albanese, ateşkesin uygulansa bile gelecek hafta sona erecek ramazan için geçerli olacağını hatırlatarak, bu süre içinde de insani krizi tersine çevirmenin neredeyse imkansız olduğu uyarısında bulundu.

Albanese, Filistinlilerin karşı karşıya kaldıkları zorluklara işaret ederek, "Hala hayattalar ama bu gerçek hayat değil. Her türlü sivil içerikten yoksun bir yaşam. Yaşadıkları hiçbir şey katlanılabilir değil." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tam bir ateşkes olması ve düşmanlıkların yeniden başlamaması gerektiğini söyleyen Albanese, ateşkesin de İsrail'in işgalinin nasıl sona ereceğine ilişkin tartışmaların da izlemesi gerektiğini vurguladı.

Albanese, Filistinlilerin türlü şiddete maruz kaldığını, bunun temel nedenleri ele alınmadığı sürece şiddetin devam edeceğini kaydetti.

Francesca Albanese, İsrail'in eylemlerinin "Filistinlileri sistematik bir şekilde yok etme niyetinin bir başka kanıtı" olarak yorumlanabileceğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan bir rapor hazırlayan Albanese, raporda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inanmak için "makul gerekçeler" olduğunu belirtmişti.