BM raportörü Albanese’den Gazze isyanı: Ateşkes soykırımı durdurmadı

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen katliam, acı ve gözyaşı son bulmuyor. İsrail barbarlığı Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da artarak sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yürürlükte olan ateşkesin İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını durdurmadığını dile getirdi. "Dünya Uyurken: Filistinlilerin Hikayeleri, Sesleri ve Yaraları" adlı kitabıyla ilgili etkinlik kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Albanese, Filistin topraklarındaki insan haklarının durumunu ele aldı. Albanese, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, "İsrail, geçen perşembeye kadar (ateşkes şartlarını) 125'ten fazla kez ihlal etti. Sadece Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 Filistinliyi öldürdü" dedi.

ALAYCILIK VE ZALİMLİK

İsrail'in Batı Şeria'daki hak ihlallerinin de devam ettiğini dile getiren Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin yarısını insani yardım girişine kapalı tuttuğuna dikkati çekti. Albanese, "(Gazze Şeridi'ne) Çok az sayıda kamyonun girişine izin veriliyor ve bunlar çoğunlukla ticari kamyonlar, insani yardım konvoyları değil" şeklinde konuştu. Ticari kamyonlara izin verilmesine ilişkin ise Albanese, "Soykırımdan hayatta kalanların bir şeyler satın almasını bekliyoruz. (Bu insanların) Paraları yok. Bu, alaycılık ve zalimlik. Filistinlilere bu yapılanlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin halihazırda maruz kaldıkları durum göz önüne alındığında "barış kelimesini kullanmaktan utandığını" söyleyen Albanese, "Ateşkes, soykırımı durdurmadı hatta ateşkes uygulanamadı bile" dedi. Etkinliğe katılan Fransız Milletvekili Aymeric Caron da "Filistinlilerin acısı dinmedi" diye konuştu. Caron, uluslararası toplumu "Filistin halkının unutulmasına izin vermemeye" çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.