BM Raportörü: Gazzelilerin zorla gönderilmesi soykırım suçudur

İSRAİL GİZLİ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Rajagopal'ın atıf yaptığı İsrail basınında, İsrailli yetkililerin Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptıkları açıklamalarda, Filistinlilerin Gazze'den "gönüllü göç etmesinin" en iyi çözüm olduğunu savunmuştu.