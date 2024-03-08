BM Raportörü: İsrail, Filistin halkını kasıtlı olarak aç bıraktı

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumuna katılmak üzere Cenevre'de bulunan Fakhri, BM Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki son gelişmeler ve gıda krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan açlık krizine işaret eden Fakhri, "Gazze'de şu an herkes açlık yaşıyor. Nüfusun dörtte biri açlık nedeniyle ölüm tehlikesi yaşıyor. Bu yaklaşık yarım milyon insanın aylardır bu durumda olduğu anlamına geliyor. Kıtlığın çok yakın olduğunu söylüyoruz. Artık İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç bıraktığını söyleyebiliriz. Modern tarihte bütün bir sivil nüfusun bu kadar hızlı ve tamamen aç kaldığını hiç görmemiştik." dedi.

Fakhri, Gazze'deki çocukların da yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı hayatını yitirmeye başladığını da görmeye başladıklarının ve Gazze'deki tüm çocukların "ciddi yetersiz beslenme" kriziyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.