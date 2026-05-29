BM raporunun detayları ortaya çıktı: İsrail 10’u çocuk 31 Filistinliye cinsel şiddet uyguladı

İhlaller arasında "nesnelerle gerçekleştirilen cinsel saldırı, toplu cinsel istismar, cinsel saldırı girişimi, cinsel organlara yönelik fiziksel şiddet, cinsel organlara yönelik kasıtlı atışlar, göğüslere ve cinsel organlara dokunma, bariz bir güvenlik gerekçesi olmaksızın yapılan çıplak arama ve vücut boşluklarının aranması, zorla çıplak bırakma ve cinsel saldırı tehditleri"nin yer aldığı kaydedilen raporda, çoğu Gazze sakini 9 Filistinlinin bazı durumlarda defalarca olmak üzere cinsel saldırılara ve toplu istismara maruz kaldığına dikkat çekildi.

Raporda, doğrulanan vakaların 13'ünün 2025, 18'inin ise 2023 ve 2024 yıllarında meydana geldiği belirtildi.

BM'nin çok sayıda Filistinliye cinsel şiddet vakasını doğruladığı kaydedilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 10'u çocuk 31 Filistinlinin İsrail güçlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı aktarıldı.

Habere göre, BM raporunda, İsrail ordusu, İsrail Cezaevi İdaresi ve sınır polisinin Filistinlilere yönelik ihlallerden sorumlu olduğu belirtilerek İsrail'e, bu ihlallerin önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

GÖZALTI MERKEZLERİNDE CİNSEL ŞİDDET

Raporda, suçların çoğunun, Sde Teiman ve Etzion gözaltı merkezi gibi askeri üslerin yanı sıra Megiddo, Ofer, Remle, Hasharon, Shatta, Nefha ve Damon hapishaneleri ile Gush Etzion karakolunda Filistinlilerin gözaltında tutulduğu ve sorgulandığı sırada işlendiği kaydedildi.

Vakaların çoğunda aynı anda meydana gelen çeşitli cinsel şiddet biçimlerinin yer aldığı ve bazı durumlarda bu olayların video veya fotoğraflarla belgelendiği belirtilen raporda, kadın tutuklulara yönelik istismarların cinsel saldırı tehditleri, zorla çıplak bırakma, istenmeyen fiziksel temas ve güvenlik açısından açık bir gerekçe olmaksızın yapılan aşağılayıcı çıplak arama işlemlerini içerdiği aktarıldı.

Raporda, erkeklerin ve erkek çocukların cinsel istismar veya cinsel saldırı girişimine maruz kaldıkları ve cinsel organlarına yönelik şiddet gördükleri belirtildi.