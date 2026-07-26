BM Sekreteri Guterres: Suriye topraklarının ihlali kabul edilemez
Suriye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Guterres ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin yeniden imarı ve İsrail'in ülkeye yönelik ihlallerini ele aldı. Son dönemde yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ifade eden Şeybani, bunun dünyanın en büyük gönüllü geri dönüş hareketlerinden biri olduğunu dile getirdi. "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor" diyen Şeybani, BM'nin ülkede daha aktif ve destekleyici bir rol üstlenmesini istediklerini söyledi. Guterres ise Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirterek, BM'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediğini vurguladı. Tüm ihlallerin durdurulması çağrısında bulunan Guterres, BM'nin hem Suriye ile hem de uluslararası toplumla işbirliği içinde ülkenin geleceğini ve refahını desteklemeyi amaçladığını ifade etti. Guterres, 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu.