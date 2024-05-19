BM: Son bir yılda Libya’da mayın nedeniyle 26’sı çocuk 35 kişi öldü veya yaralandı

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nisan 2024 öncesindeki bir yıl içinde Libya'da mayın ve patlayıcı mühimmat nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, nisan 2023-2024 arasında patlayıcı mühimmat ile ilgili olaylarda 26'sı çocuk, 35 kişinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

UNSMIL'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise, son beş yılda patlayıcı mühimmatla ilgili olaylarda 400'den fazla kişinin yaralandığı veya öldüğü kaydedildi.

Libya'da tespit edilen tehlikeli alanların yaklaşık yüzde 36'sının temizlendiği aktarılan açıklamada, henüz yaklaşık 436 milyon metrekare arazinin temizlenmediği ifade edildi.