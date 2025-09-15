BM: Soykırım dünya umursamadığı için gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de gerçekleşen soykırımın, dünyanın, İsrail'i durdurmak için yeterince umursamaması dolayısıyla meydana geldiğini kaydetti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin raporunu düzenlenen basın toplantısında sundu. İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazzelilerin 710 gündür tam bir dehşet yaşadığını belirten Albanese, saldırılarda kesin olarak 65 bin Filistinlinin öldürüldüğünü, bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

SESSİZLİK, SUÇ ORTAKLIĞI

Albanese, "Bu sadece İsrail'in suçu değil. Bu, sessizlik, suç ortaklığı, fon, silah ve nitelikli siyasi kılıfların sağlanmasıyla sürdürülen bir küresel suç. Tarih bunu hatırlayacak. Bu bilinen ilk soykırım değil. Ancak bu soykırım, dünya (İsrail'i) onları durdurmak için yeterince umursamadığından gerçekleşti. Bugünün soykırımı, farklı bir durum olarak açıkça ortada, alaycı bir şekilde inkâr ediliyor, acımasızca destekleniyor ve silahlandırılıyor. Buna karşı çıkanlar ise susturuluyor, dövülüyor, suçlu ilan ediliyor ve karalanıyor. İşte bu yüzden bunun zamanımızın utancı ve uluslararası hukuk düzeninin çöküşü olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Liderlere "Ne zaman harekete geçeceksiniz?" sorularını yönelten Albanese, sözlerin ötesinde "harekete geçme" çağrısında bulundu.

SÖZDE GÜVENLİ BÖLGEDE KATLİAM

Siyonist İsrail, küresel tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini işgal planı kapsamında tüm yüksek binaları hedef alan ve on binlerce Filistinliyi sürgün eden İsrail ordusu, sivilleri topladığı sözde güvenli bölge olan El-Mevasi'de hedef alarak katlediyor. İsrail ordusu, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 34, yarattığı stratejik kıtlık nedeniyle ise 3 Filistinliyi daha açlıktan katletti. Hollanda'nın Volkskrant gazetesi, Gazze'de gönüllü olarak görev yapan yabancı doktorların ifadelerine yer verdi. Doktorların, başından veya göğsünden vurulmuş 100'den fazla çocuğu tedavi ettiklerini ve bunun İsrail'in çocukları kasıtlı olarak hedef aldığının açık bir kanıtı olduğunu söyledikleri kaydedildi.

HİÇBİR YERDE İSTENMİYORLAR

İngiltere, dünyanın önde gelen askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Koleji'ne, İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi.

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Eurovision'dan dışlanmaması durumunda birçok Avrupa ülkesi gibi İspanya'nın da yarışmaya katılmaması gerektiğini savundu.

Almanya'nın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gazze'deki soykırıma yardım ve yataklıktan suçlu bulunabileceği uyarısında bulundu.

GAZZE'DE BEBEKLER DOĞMADAN ÖLÜYOR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde sadece bir hafta içinde 7 çocuk hayatını kaybetti. Ölenler arasında 4'ü annelerinin rahminde düşük nedeniyle yaşamını yitiren bebekler, 3'ü ise kuvözdeki prematüre bebekler yer aldı. Ölümlerin, annelerin kötü beslenmesi, sürekli korku ve stres altında kalması, zorla göç ve bombardımanın yol açtığı yorgunluk, elektrik kesintileri ve ilaç eksikliği nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, takip ettiği doktorun öldürülmesi sebebiyle doğumu geciken bir bebeğin de hayatını kaybettiği bildirildi.