BM soykırım raporu yayınlandı: İsrail Filistinlilerin üreme sağlığını hedef alıyor
Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu kurmuştu. Komisyon yakın zamanda kritik bir rapor yayınlayarak, İsrail’in, Filistinlilerin cinsel ve üreme sağlığı tesislerini sistematik olarak yok ettiğini bildirdi. Bunun da soykırım eylemine neden olduğunu aktardı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında yeni raporunu açıkladı.
ÜREME SAĞLIK SİSTEMİ HEDEF ALINIYOR
Raporda, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinli kadın, kız ve erkeklere karşı ihlallerin belgelendiği kaydedildi.
İsrail'in, Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtilen raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." denildi.
CİNSEL ŞİDDETİ SAVAŞ STRATEJİSİ OLARAK KULLANIYORLAR
Raporda, İsrail'in sıklığı ve şiddeti artan cinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti, Filistin halkını kontrolünde tutmak ve onları yok etmek için bir savaş stratejisi olarak kullandığı vurgulandı.
Tecavüz ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerinin, İsrail'in en üst düzey sivil ve askeri liderlerinin emirleri veya teşvikiyle işlendiği belirtildi.