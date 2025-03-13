BM soykırım raporu yayınlandı: İsrail Filistinlilerin üreme sağlığını hedef alıyor

Raporda, "İsrail, yoğun nüfuslu bölgelerdeki binaları kasıtlı olarak hedef alma ve ağır patlayıcılar kullanma stratejisinin bir sonucu olarak Gazze'de kadın ölümlerini artan bir oranda gerçekleştirdi. Doğum hastaları dahil her yaştan kadın ve kız çocuğunun hedef alındığı vakalar da belgelendi. Bu eylemler insanlığa karşı suç olan öldürmeyi ve savaş suçu olan kasıtlı öldürmeye karşılık geliyor." denildi.

"HER YAŞTAN KADIN VE KIZ ÇOCUĞU HEDEF ALINIYOR"

CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTE BÜYÜK ARTIŞ YAŞANIYOR

Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Navi Pillay, toplanan kanıtların, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddette büyük bir artış olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Pillay, "İsrail'in Filistinlilere karşı cinsel ve cinsiyete dayalı şiddeti onları terörize etmek ve kendi kaderini tayin etme haklarını baltalayan bir baskı sistemini sürdürmek için kullandığı sonucundan şüphe yok." ifadelerini kullandı.

İSRAİL LİDERLERİ SUÇLAMALARI ÖRTBAS EDİYOR

İsrail liderlerinin suçlamaları örtbas etmeye yönelik açıklamalarının yanı sıra askeri adalet sisteminin failleri soruşturma ve mahkum etme konusunda yetersiz kaldığının altını çizen Pillay, bu durumun, İsrail askerlerine hesap verebilirlik korkusu olmadan bu tür eylemleri işlemeye devam edebilecekleri yönünde açık mesaj gönderdiğine vurgu yaptı.

Pillay, "Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve ulusal mahkemeler, kendi iç hukukları veya evrensel yargı yetkisinin uygulanması yoluyla hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğünün korunması ve mağdurlara adalet sağlanması için elzem konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki doğumhanelere ve ana tüp bebek kliniğine doğrudan saldırılar da dahil üreme sağlığı tesislerinin hedef alınmasının, açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasıyla birleştiğinde, üremenin tüm yönlerini etkilediğine işaret eden Pillay, "Bu ihlaller yalnızca kadınlara ve kızlara ciddi fiziksel ve ruhsal zarar ve acı vermekle kalmadı, aynı zamanda Filistinlilerin bir grup olarak ruhsal sağlık, üreme ve doğurganlık beklentileri üzerinde geri döndürülemez uzun vadeli etkilere yol açtı." ifadelerini kullandı.