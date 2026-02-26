BM: Sudan’da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri komutanlarına yaptırım uygulanacak

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'deki faaliyetleri nedeniyle 2023'ten bu yana Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri bünyesindeki 4 komutanın yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Buna göre, yaptırım uygulanan 4 komutan arasında HDK Komutan Yardımcısı Abdul Rahim Hamdan Dagalo ile Korgeneral Gedo Hamdan Ahmed yer alıyor.

SEYAHAT YASAĞI VE MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI KARARI

Sudan'daki barış ve güvenliği tehdit eden eylemleri, sivillere yönelik ağır hak ihlalleri ve insani yardımların engellenmesi gibi gerekçelerle söz konusu kişiler hakkında seyahat yasağı uygulanması ve mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

BM destekli insan hakları uzmanlarının geçen hafta yayımladığı raporda, HDK'nin 18 ay süren kuşatmanın ardından Faşir'de kitlesel ölümler ve sivillere yönelik ağır ihlaller gerçekleştirdiği, Arap olmayan toplulukların "fiziksel olarak yok edilmesine yol açacak" koşullar oluşturduğu ifade edilmişti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.