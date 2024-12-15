BM Suriye Özel Temsilcisi: Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'da gazetecilere açıklamada bulundu. Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.