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Giriş Tarihi: 15.12.2024 20:57 Son Güncelleme: 15.12.2024 21:15

BM Suriye Özel Temsilcisi: Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı!

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a gitti. Temsilci gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye’ye dönmek isteyen insanların daha fazla insani yardım alması gerektiğinin altını çizdi.

DHA
BM Suriye Özel Temsilcisi: Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'da gazetecilere açıklamada bulundu. Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.

"SURİYE ÇOK BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZDEN GEÇİYOR"

Pedersen, Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesi olduğunu belirterek, "Suriye çok büyük bir insani krizden geçiyor. Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" ifadelerini kullandı.

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BM Suriye Özel Temsilcisi: Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı!
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