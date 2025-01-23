BM Temsilcisi Pedersen’den Suriye’ye destek çağrısı!

BM Suriye Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden sonra ikinci defa Suriye'yi ziyaret eden Pedersen, Şam'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Pedersen, ziyareti sırasında Suriye'nin yeni hükümetinin yetkililerinin yanı sıra halkın farklı kesimiyle buluşma ve mesajlarını dikkatle dinleme şansı bulduğunu kaydetti. Suriye'ye dair iyi haberleri olduğuna dikkati çeken Pedersen, Suriye'deki yeni sürece destek olunması gerektiğine dair güçlü bir uluslararası fikir birliği olduğunu söyledi.



SİYASİ GEÇİŞİN BAŞARILI OLMASINI GÖRMEMİZ GEREKİYOR"



Pedersen, "Siyasi geçişin başarılı olmasını görmemiz gerekiyor. Başarısız olamayacağı konusunda ortak bir görüş olduğunu düşünüyorum. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü geri kazandıracak, Suriye liderliğinde ve Suriye'ye ait siyasi süreçte yeni anayasaya, özgür ve adil seçimlere yol açan kapsayıcı geçişe ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda Suriye halkının meşru isteklerini de karşılıyor." dedi.



"SÜRECE HALKIN ÖNCÜLÜK ETMESİ GEREKİYOR"

Bu beklentilerin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının temel prensipleri olduğunu da hatırlatan Pedersen, bu sürece Suriye halkının kendisinin öncülük etmesi ve doğru yönde ilerlendiğinden emin olunması gerektiğini belirtti. Suriye'de çok sayıda zorluk veya birbirine bağlı sorun olduğunun altının çizen Pedersen, "Uluslararası toplumun gerekli desteği sağlamak için orada olması gerekiyor." ifadesini kullandı.