BM temsilcisinden dikkat çeken AFAD yorumu: Arama kurtarmada lider

Türkiye, 6 Şubat'ta ülkeyi sarsan depremler sonrası hızla yaralarını sarıyor. 'Asrın felaketi'nde yapılan çalışmaları değerlendiren Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, arama kurtarma operasyonunun büyüklüğüne dikkat çekti. Rajasingham, "Bu, BM'nin koordine ettiği açık ara en büyük uluslararası arama kurtarma operasyonuydu. Sadece BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) ve BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) mekanizması çatısı altında onlarca üye ülkeden 49 ekip görevlendirildi" dedi.BM koordinesindeki ekiplerin, Türklerin çalışmalarına dahil olduğunu dile getiren Rajasingham, "Toplamda INSARAG ekipleri 300 civarında hayat kurtardı. Bu, uluslararası arama ve kurtarma operasyonlarında kurtardığımız en yüksek kişi sayısı" dedi. Depremin çok geniş bir alanda yaşandığını belirten Rajasingham, bu yüzden çalışmalar sırasında birçok zorlukla karşılaştıklarına dikkati çekti. Rajasingham, kış olmasının da operasyonları zorlaştırdığını vurguladı.BM'nin yönettiği ekiplerin Türk makamlarıyla çok uyumlu çalıştığına işaret eden Rajasingham, "Türk yetkililerin, AFAD'ın arama kurtarma konusunda lider olduğunu söylemeliyim. Onlar (AFAD) da INSARAG grubunun bir parçası. Onlarla uzun yıllar işbirliği yaptık. Ben, sınır ötesi operasyonlar için 2 yıl Gaziantep'te kaldığımda AFAD ile çok yakın çalıştım. Bu nedenle (çalışmalar sırasında) işbirliği gerçekten olağanüstüydü ve AFAD ilk müdahalesinde harika bir iş çıkardı. Türk yetkililer, liderlik konusunda ve diğer ekiplerin etkili şekilde çalışmaları için alan açma konusunda harika bir iş çıkarıyor" şeklinde konuştu."BM, depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar dolar tutarında bir acil yardım çağrısı başlattı. Bu konuda son durum nedir?" sorusu üzerine Türkiye'nin insani konularda öne çıkan ve zorda kalanlara destek olan rolünü hatırlatan Rajasingham, "Bence artık Türkiye'ye karşı cömert davranmanın zamanı geldi. Dünyanın her yerinden bağışçıları, cömertçe katkı sağlamaya davet ediyoruz" dedi. Rajasingham, bu ay Brüksel'de deprem nedeniyle yayımlanan BM yardım çağrıları için büyük bir etkinlik düzenleneceğini kaydetti.