BM yetkilisi Wateridge: Gazze’nin kuzeyi mezarlığa döndü

Wateridge, kentteki yıkımın boyutuna ilişkin "Gazze kentine hangi yönden girerseniz girin, evler, hastaneler, okullar, sağlık ocakları, camiler, apartmanlar, restoranlar - hepsi yerle bir olmuş." paylaşımında bulundu.

Wateridge, "Bütün çevre artık bir mezarlığa döndü." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.