BM yetkilisinden çarpıcı sözler! İsrail’in çocuk katliamını böyle anlattı

"BİNLERCE ÇOCUĞUN ÖLDÜRÜLMESİ SİVİL ZAYİAT OLAMAZ"

BM yetkilisi, Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, şöyle devam etti: "Geçen hafta çatışmaların başlamasının ardından ilk kez Gazze'ye gittim. Binlerce kişinin barındığı bir UNRWA okulunu ziyaret ettim ve bu oldukça yürek parçalayıcıydı. Çocuklar bu okulda öğreniyor ve gülüyordu ancak bugün bir parça ekmek ve bir yudum su istiyorlar."

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en çok çocukların hedef olduğuna vurgu yapan Lazzarini, "Binlerce çocuğun öldürülmesi sivil zayiat olamaz. Bir milyon kişinin de evinden çıkarılıp altyapının yeterli olmadığı yerlerde yoğunlaşması zorla yerinden etmedir." dedi.