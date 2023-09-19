BM Zirvesi’nde birlik vurgusu: Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kişisel olarak ülkeler üzerinde "hiçbir yetkisinin olmadığına" vurgu yaparak önemli kararların verilmesi ve uygulanmasında üye devletlerin birlik olmasına "her zamankinden daha fazla ihtiyaç" olduğunu belirtti.

CNN'e röportaj veren Guterres, BM Genel Kurulunun sadece ülkeleri değil, özel sektörü, sivil toplumu, kadın ve gençlik örgütlerini, bilim insanlarını da bir araya getirdiğini kaydetti. Guterres, önemli kararların verilmesi ve uygulanmasında BM'nin gücünün kısıtlı olduğunu ifade ederek "gücün üye devletlerde" olduğunun altını çizdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

BM'nin ikna olmayan tarafları bir araya getiremeyeceğini söyleyen Guterres, 2014'te imzalanan Minsk Anlaşması'nda Rusya'nın BM'nin arabulucu olmasını istemediğini hatırlattı. Guterres, sorunun çözümüne yönelik çeşitli eylem biçimlerinin geliştirildiğini ve BM'nin "kendisine izin verilen tüm alanlarda elinden geleni yaptığını" ifade etti. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin önem verilen konulardan biri olduğuna işaret eden Guterres, gıda depolarına yönelik bombardımanların dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ve gübreyi sağlama çabalarını "baltaladığını" vurguladı.