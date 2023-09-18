BM’de ABD ve Çin arasında üst düzey temas





"DÜNYANIN İSTİKRARLI VE SAĞLIKLI ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNE İHTİYACI VAR"

Han ise yaptığı açıklamada, "Şu anda Çin-ABD ilişkileri birçok zorlukla karşı karşıya" ifadelerini kullanarak, Çin ve ABD'nin ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini desteklemek için çaba göstereceğini umduğunu belirtti. Han, "Dünyanın istikrarlı ve sağlıklı Çin-ABD ilişkilerine ihtiyacı var" dedi.

Sullivan ve Wang arasındaki dünkü görüşme, yaklaşık 12 saat sürmüş ve her iki taraf da görüşmeyi "samimi, esaslı ve yapıcı" olarak tanımlamıştı.

Blinken ve Han arasındaki görüşme, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yılın sonlarında yapması beklenen toplantıya zemin hazırlayabilecek bir dizi üst düzey görüşmenin sonuncusu olarak kayıtlara geçti. Xi ve Biden'ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco'da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Xi, en son 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya gelmişti.