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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:22

BM'de ateşkes çağrısı kabul edildi, Hamas değişikliği reddedildi

Birleşmiş Miletler Genel Kurulu’nda dün yapılan oylama sonucunda 153 ülkenin lehte oylarıyla Gazze’de ‘ateşkes ilan edilmesi çağrısı’ kabul edildi. Öte yandan Avusturya ve ABD tarafından karar tasarısına eklenmesi istenen Hamas değişiklikleri ise reddedildi.

DHA
BM’de ateşkes çağrısı kabul edildi, Hamas değişikliği reddedildi

BM üye devletlerin daimi temsilcileri, dün Genel Kurul'da Mısır'ın sunumuyla Gazze'de 'derhal insani ateşkes ilanını', 'tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını' ve 'insani erişimin sağlanmasını' talep eden kararı kabul etti. Bağlayıcılığı olmayan karar için Türkiye dahil 153 ülke lehte, ABD ile İsrail dahil 10 aleyhte ve Ukrayna ile İngiltere dahil 23 çekimser oy kullanıldı.

Avusturya, karara 'rehineler' sözcüğünden sonra 'Hamas ve diğer gruplar tarafından tutulan' ibaresinin eklenmesini içeren bir değişiklik sundu. Ayrıca 'sağlanması' kelimesinin yanına 'hemen' kelimesinin eklenmesi de istendi. Ancak bu değişiklik 89 lehte, 61 aleyhte, 20 çekimser oy alarak üçte iki çoğunluğu sağlamadığı için kabul edilmedi.

ABD ise karara 'Hamas'ın 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'de gerçekleştirdiği menfur terör saldırılarını ve rehin alma eylemlerini' 'kesin bir dille' reddeden ve kınayan ifadelerin paragraf olarak eklenmesini talep etti. Değişiklik teklifi 84 lehte, 62 aleyhte, 25 çekimser oy alarak üçte iki çoğunluğu sağlamadığı için kabul edilmedi.

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BM'de ateşkes çağrısı kabul edildi, Hamas değişikliği reddedildi
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