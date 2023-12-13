BM’de ateşkes çağrısı kabul edildi, Hamas değişikliği reddedildi

BM üye devletlerin daimi temsilcileri, dün Genel Kurul'da Mısır'ın sunumuyla Gazze'de 'derhal insani ateşkes ilanını', 'tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını' ve 'insani erişimin sağlanmasını' talep eden kararı kabul etti. Bağlayıcılığı olmayan karar için Türkiye dahil 153 ülke lehte, ABD ile İsrail dahil 10 aleyhte ve Ukrayna ile İngiltere dahil 23 çekimser oy kullanıldı.

Avusturya, karara 'rehineler' sözcüğünden sonra 'Hamas ve diğer gruplar tarafından tutulan' ibaresinin eklenmesini içeren bir değişiklik sundu. Ayrıca 'sağlanması' kelimesinin yanına 'hemen' kelimesinin eklenmesi de istendi. Ancak bu değişiklik 89 lehte, 61 aleyhte, 20 çekimser oy alarak üçte iki çoğunluğu sağlamadığı için kabul edilmedi.

ABD ise karara 'Hamas'ın 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'de gerçekleştirdiği menfur terör saldırılarını ve rehin alma eylemlerini' 'kesin bir dille' reddeden ve kınayan ifadelerin paragraf olarak eklenmesini talep etti. Değişiklik teklifi 84 lehte, 62 aleyhte, 25 çekimser oy alarak üçte iki çoğunluğu sağlamadığı için kabul edilmedi.