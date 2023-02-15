BM’de depremlerin Türkiye ve Suriye’ye etkisi ele alındı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde, Sözcü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Kenn Crossley, Halep, Hama ve Lazkiye arasında depremden ciddi şekilde etkilenen bir üçgen olduğuna değinerek, "Sadece bir grup değil, tüm insanlar depremden etkilendi." dedi.

Suriye'nin kuzeybatısı da dahil olmak üzere, ortaklarıyla yaraların sarılması için geniş bir işbirliği yaptıklarına değinen Crossley, WFP'nin depremden birkaç saat sonra gönüllü barınaklarda sıcak yemek servisi için ortaklarıyla birlikte çalışmaya başladığını kaydetti.

Crossley, "Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 180 bin kişiye gıda yardımı sağlandı." dedi.