BM’de Filistin bayrağı dalgalanıyor! Başkan Erdoğan’ın bir sonraki hedefi...

Filistin Devleti'nin bayrağı, BM Genel Kurulu'nda alınan karar sonrasında ilk kez 2015 yılında Birleşmiş Milletler'de göndere çekildi.
BM'de "Üye olmayan gözlemci devlet" statüsünde yer alan Filistin'in bayrağı 10 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar uyarınca göndere çekilmişti.
"FİLİSTİN İÇİN ONUR GÜNÜ, ÜMİT GÜNÜ"
Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, törende yaptığı konuşmada, "Bugün tüm dünyadaki Filistinliler için onur günü, ümit günü. Semboller önemlidir ve bu semboller doğru yönde atılacak adımlar için yönlendiricidir" ifadelerini kullanmıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYET DUYMAKTAYIZ
Dışişleri Bakanlığı, 2015 yılında BM Genel Kurulu'nun "BM Merkezlerine Filistin Bayrağı çekilmesi kararı" hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 Eylül'de yapılan oylama neticesinde Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkez binası ve diğer merkezlerine üye ülke bayraklarıyla birlikte Filistin Devleti bayrağının da çekilmesinin kabul edilmiş olmasından memnuniyet duymaktayız.
Bu karar, Filistin Devleti'nin dünya sathında daha fazla ülke tarafından tanınması ve Filistin halkının süregiden işgalden bir an evvel kurtularak 1967 öncesi sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerinde hür yaşama özleminin hayata geçirilmesi hedefi bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir."
FİLİSTİN'İN TAM ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYEN TASARI KABUL EDİLDİ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçtiğimiz Mayıs ayında Filistinlilerin BM'ye katılmaya yetkili olduğunu kabul ederek tam üye olma teklifini ezici bir çoğunlukla destekledi ve BM Güvenlik Konseyi'ne "konuyu olumlu bir şekilde yeniden değerlendirmesini" tavsiye etti.
Karara 143 ülke "evet" 9 ülke ise "hayır" oyu verdi. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili "Memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEFİ...
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki hedefi ise "Bağımsız Filistin Devleti'nin" bayrağının BM Genel Kurulu'nda dalgalanması olacak.