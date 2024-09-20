BM’de Filistin bayrağı dalgalanıyor! Başkan Erdoğan’ın bir sonraki hedefi...

Bu karar, Filistin Devleti'nin dünya sathında daha fazla ülke tarafından tanınması ve Filistin halkının süregiden işgalden bir an evvel kurtularak 1967 öncesi sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan kendi egemen devletlerinde hür yaşama özleminin hayata geçirilmesi hedefi bakımından önemli bir adım teşkil etmektedir."

FİLİSTİN'İN TAM ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYEN TASARI KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçtiğimiz Mayıs ayında Filistinlilerin BM'ye katılmaya yetkili olduğunu kabul ederek tam üye olma teklifini ezici bir çoğunlukla destekledi ve BM Güvenlik Konseyi'ne "konuyu olumlu bir şekilde yeniden değerlendirmesini" tavsiye etti.