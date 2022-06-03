BM’de ilk: Turkey yerine Türkiye kullanıldı

BIRLEŞMİŞMilletler'in (BM) onayının ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Türkiye" şeklinde kullanıldı. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde "Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi" oturumuna katıldı. Türk diplomat Ayşe İnanç'ın katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez "Türkiye" şeklinde yazıldı. BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi "Türkiye" olarak yer aldı. BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.