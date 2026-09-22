BM'de İran savaşı Zirvesi! ABD Başkanı Trump: Erdoğan çok çetin biri ve dostum

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İran savaşı Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında Başkan Erdoğan'a övgüler dizen Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve dostum" dedi.

"KİMSE İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINI İSTEMEZ"

Trum, "Kimse İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemez. Belki bir operasyon daha yapmamız gerekebilir. " dedi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör