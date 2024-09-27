BM’de utanç günü! Katil Netanyahu kürsüde: Türk heyet salonu terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York sokaklarındaki çok sayıda protestocunun arasından geçerek Birleşmiş Milletler binasına geldi.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşan Netanyahu, "Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün bu sene buraya gelmeyi planlamıyordum. Ülkem bu sene bir savaşta. Bize karşı yapılan yalanları ve iftiraları duyduktan sonra ki bazılarını buradaki kişiler yaptı. Buraya gelmemdeki sebep, halkım için konuşmak, ülkem için konuşmak, hakikati anlatmak. İsrail barış istiyor. İsrail sükunet istiyor. İsrail zamanında barış yaptı ve yine yapacak. Ancak barbar düşmanlarla karşı karşıyayız ve bizim kendimizi savunmamız gerek. Düşmanımız bizi yok etmek istiyor. Medeniyetimizi yok etmek istiyor." dedi.