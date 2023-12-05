Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM’den AB ülkelerine İsrail çağrısı!
Giriş Tarihi: 5.12.2023 11:32

BM’den AB ülkelerine İsrail çağrısı!

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Albanese, Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" göstermelerini istedi.

AA
BM’den AB ülkelerine İsrail çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşananlara ilişkin Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" göstermelerini istedi. Raportör Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

Söz konusu paylaşımda Albanese, "Sevgili Avrupalılar, İtalyanlar, Almanlar, Holokost'tan sonra, soykırımın diğerlerini insan olarak görmemekle başladığını bilmemiz gerekir. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı sert bir tepki vermemizi sağlamıyorsa, yakın tarihimizin en karanlık sayfası bize hiçbir şey öğretmemiş demektir." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
BM’den AB ülkelerine İsrail çağrısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA