BM'den ABD'ye idam tepkisi: "Nefret uyandırıcı ve zalimce"

BM İnsan Hakları Ofisi, ABD'deki idam cezalarına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

ABD'de idama mahkum edilen ve 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleşmediği Christa Pike vakasına işaret edilen açıklamada, "Christa Pike vakası, idam cezasının neden kaldırılması gerektiğine dair birçok nedeni gözler önüne seriyor. Başarısızlıkla sonuçlanan çok sayıda infaz girişiminin yol açtığı fiziksel ve zihinsel uzun süreli ıstırap, nefret uyandırıcı ve zalimcedir" ifadeleri kullanıldı.