BM'den ABD'ye uluslararası hukuka uygunluk çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Atlantik Okyanusu ve Karayipler bölgesinde iki petrol tankerine el koyması hakkında açık denizlerde uluslararası hukuka uygun davranılması çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.
HUKUKA UYGUNLUK ÇAĞRISI
ABD'nin biri Kuzey Atlantik'te, diğeri ise Karayipler'de olmak üzere Rusya tescilli iki petrol tankerine el konulmasına ilişkin soruya Dujarric, gelişmelerin farkında olduklarını ancak şu aşamada bu konuda daha fazla değerlendirme yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Dujarric, "Şu anki pozisyonumuz, açık denizlerde deniz güvenliğini sağlamak amacıyla okyanuslarda ve denizlerde tüm kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin geçerli uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğidir." dedi.
GERGİNLİK SON BULMALI
Herhangi bir gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesini istediklerini belirten Dujarric, ABD'nin Venezuela'nın petrolünü kontrol edeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili de şunları aktardı: "Venezuela veya başka bir ülke konusunda BM olarak baştan beri savunduğumuz tutum bellidir. Venezuela'daki petrol Venezuela halkına aittir, tıpkı Suriye'deki petrolün Suriye halkına ait olması gibi. Herhangi bir ülkenin doğal kaynakları o ülkenin halkına aittir."