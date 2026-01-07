BM’den ABD’ye uluslararası hukuka uygunluk çağrısı

HUKUKA UYGUNLUK ÇAĞRISI

ABD'nin biri Kuzey Atlantik'te, diğeri ise Karayipler'de olmak üzere Rusya tescilli iki petrol tankerine el konulmasına ilişkin soruya Dujarric, gelişmelerin farkında olduklarını ancak şu aşamada bu konuda daha fazla değerlendirme yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Dujarric, "Şu anki pozisyonumuz, açık denizlerde deniz güvenliğini sağlamak amacıyla okyanuslarda ve denizlerde tüm kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin geçerli uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğidir." dedi.

GERGİNLİK SON BULMALI

Herhangi bir gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesini istediklerini belirten Dujarric, ABD'nin Venezuela'nın petrolünü kontrol edeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili de şunları aktardı: "Venezuela veya başka bir ülke konusunda BM olarak baştan beri savunduğumuz tutum bellidir. Venezuela'daki petrol Venezuela halkına aittir, tıpkı Suriye'deki petrolün Suriye halkına ait olması gibi. Herhangi bir ülkenin doğal kaynakları o ülkenin halkına aittir."