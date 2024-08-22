BM’den acı itiraf... Gazze artık ölüm bölgesi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine önceki gece ve dün gün boyunca düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkes görüşmelerinin çökmesinden sonra katliamlarını artıran soykırımcı İsrail'in Gazze'yi bir ölüm yurduna çevirdiğini belirten BM, bölgede insanların sığınacağı güvenli bir yer kalmadığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı. UNRWA yetkilisi, "İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini" ve Gazzelilerin artık "cephe hattından sadece birkaç blok uzakta" olduğunu vurguladı.Han Yunus kentinde "Ebu Dakka" ailesine ait evin bombalanması sonucu bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. İsrail ordusu yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı Mevasi bölgesinin Han Yunus'ta kalan kısmında Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail ordusunun "Hammude" ailesine ait evi bombalaması sonucu 11 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Kaynaklar, enkaz altında kalanların da olduğunu ifade etti. Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail ordusunun "Selman" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "el-Cedili" ailesine ait evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Topçu birlikleri de kampın kuzeybatı bölgelerini bombaladı.İsrail, Gazze'de topçu atışlarıyla Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerini hedef alırken insansız hava araçları da bölgede alçak uçuş yaptı. 24 saat Gazze semalarında devriye gezen SİHA'lar rastgele ve hedef gözetmeksizin füze atıyor.İsrail, Deyr el-Belah'ı da topçu atışlarıyla bombalamayı sürdürdü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.BEYAZ Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi" ifadesine yer verildi.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretlerde "aşağılandığını" söyledi. Demokrat temsilci Omar ve Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Demokrat Parti Kongresi'nin yapıldığı Chicago'da "Kararsızlar" hareketinin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Omar, "Şimdi kendinize sorun. Dışişleri Bakanımız nasıl oluyor da 11 kez seyahat ederek bu duruma yol açan bombaları ve silahları sağlamaya devam ettiğimiz bir olayın sona ermesi için yalvarıyor? Yönetimimizin temsilcilerinin karşı karşıya kaldığı bu aşağılanmadan nasıl utanmayız?" diye sordu.HAMAS ve Filistin İslami Cihad hareketleri, Tel Aviv ile herhangi bir mutabakatın sağlanması için İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi şartında ısrarcı olduklarını vurguladı. Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Direnişin ve Filistin halkının tutumu, herhangi bir anlaşmanın, saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, yeniden imarın başlamasını ve ciddi bir takas anlaşmasıyla ablukanın sona ermesini sağlaması gerektiği yönündedir" ifadelerine yer verildi.CHICAGO Filistin İçin Adalet Koalisyonu Sözcüsü Hatem Abudayyeh, "Demokrat Parti liderlerine mesajımı açık ve net: Siz de bu suça ortaksınız, bundan sorumlusunuz. 40 binden fazla Filistinli öldürüldü, belki daha fazlası da öldürülecek. Bu insanların kanı onların elinde" dedi. Gösterilere farklı toplumsal kesimlere mensup birçok kişinin katıldığına dikkat çeken Abudayyeh, "Sosyal adalet talep eden bu organizasyonlar tek bir sesle 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun' ve 'ABD İsrail'e silah göndermeyi durdursun' dediler. Bu önemli bir başarıdır" şeklinde konuştu.Fas'ta, 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanarak yakılmasının 55. yıldönümünde "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gösteri düzenlendi. Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin durdurulmasına ilişkin sloganlar attı.