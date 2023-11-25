BM’den baskı itirafı

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü tüm katliamlara açık destek veren Batı, diğer taraftan Filistin'e destek gösterilerine bile izin vermiyor. Batı'nın bu ikiyüzlülüğü Birlemiş Milletler (BM) raporlarına da yansıdı. BM özel raportörlerinin yaptığı açıklamaya göre Batı'da, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı politikaları eleştiren gazeteciler, sporcular ve öğrenciler sansüre ve baskıya maruz kalıyor.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı açıklamada, "İsrail ve Batı ülkelerinde, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki politikaları ve operasyonları hakkında eleştirel haber yapan veya Filistin yanlısı görüşler ifade eden gazeteciler ve medya kuruluşları tehditlere, yıldırmaya, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalıyor. Bu, otosansür riskini artırıyor ve basın özgürlüğü ve halkın bilme hakkı için gerekli olan bilgi çeşitliliğini zayıflatıyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Uzmanlar, öğrencilerin üniversitelerden uzaklaştırılması ve ihraç edilmesi, akademisyenlerin işten çıkarılması, ihraç çağrıları, öğrenci birlikleri ve derneklerinin feshedilmesine yönelik tehditler ve Gazze'de acı çeken sivillerle dayanışma amacıyla düzenlenen kampüs toplantılarının kısıtlanması konusundaki endişelerini dile getirdi" dendi. Bazı üniversitelerde öğrencilerin terör destekçileri olarak kara listeye alındığı, bunun gelecekteki kariyerlerine tehdit arz ettiği belirtdi.BM'nin, başta Avrupa'da olmak üzere bazı sporcuların, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle uzaklaştırma cezası almasından, diğerlerinin de ekiplerinden uzaklaştırılmakla, sözleşmelerinin feshedilmesiyle ve hatta yaşadıkları ülkelerden sınırdışı edilmekle tehdit edildiğinden üzüntü duyduğu kaydedildi.Allensbach Enstitüsü'nün araştırması, Almanların çoğunun İsrail'in yanında yer almadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 38'i Hamas'a desteğin artırılması yönünde görüş bildirdi.