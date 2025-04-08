BM’den dünyaya uyarı: Filistin halkını kurtarmak için zaman kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail devletinin, durdurulmadığı takdirde Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini, Filistin halkını kurtarmak için çok fazla zaman kalmadığını ifade etti. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardımların girişine izin vermemesinden dolayı Gazze Şeridi'nde binlerce kişi açlıkla karşı karşıya. Su kaynaklarının yüzde 95'inin yok edildiği açıklanırken Filistinliler, ilaç, su, yiyecek, kalacak yer ve giyecek gibi en temel ihtiyaçlara bile artık ulaşamaz hale geldi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 1449 oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 50 bin 810'a çıktı. BM'ye göre İsrail'in saldırılarına yeniden başlamasından bu yana 400 bin kişi yerinden edildi. Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli birçok kez yerleştikleri bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

TÜRK KIZILAY REFAH'TA BEKLİYOR

Türk Kızılay tarafından İsrail'in saldırıları sonrası ateşkesin bozulması nedeniyle Gazze'ye yardımların ulaştırılamadığı, ayni yardımların bulunduğu 700 TIR'ın Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiği bildirildi.