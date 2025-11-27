BM'den Faşir'de insan ticaretiyle mücadele için "acil eylem" çağrısın

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Faşir ve çevresinin HDK tarafından ele geçirilmesinin ardından insan ticaretiyle ilgili endişe verici raporlara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "İnsan ticaretiyle mücadele için acil eylem çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin, Faşir ve çevresinde Mayıs 2024'te başlayan kuşatması nedeniyle 470 binden fazla kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulandı.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI CİNSEL İSTİSMAR RİSKİ ALTINDA

"(Sudan'da) Yüzde 27'si 5 yaşın altında 6 milyondan fazla çocuk, ülke içinde yerinden edilmiş durumda veya komşu ülkelerde sığınma ve koruma arıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, birçok bölgede cinsel şiddetin de yaygın olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, HDK kontrolündeki bölgelerde kadınların ve kız çocuklarının, cinsel şiddet ve cinsel istismar riski altında olduğunun altı çizildi.

İHLALLERE DAİR ACİL SORUŞTURMA TALEP EDİLMİŞTİ

BM İnsan Hakları Konseyinin 14 Kasım'da düzenlenen özel oturumunda, Sudan'da ordu ile çatışan HDK tarafından ele geçirilen Faşir kenti ve çevresinde artan şiddet güçlü şekilde kınanarak, buradaki ihlallere dair acil soruşturma talep edilmişti.