BM’den Filistin açıklaması: “Tanıma adımları, kaderini tayin hakkı için olumlu”
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesine doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Laurence, "İsrail'in uzun süredir devam eden işgali, politikaları ve uygulamaları Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının inkar edilmesine yol açtı. Son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıması, bu hakkın hayata geçirilmesi yönünde kaydedilmiş bir ilerlemedir." dedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün de uluslararası topluma çağrıda bulunduğunu belirten Laurence, "Ülkeleri, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
BM sözcüsü, örgütün uzun süredir savunduğu iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilmeleri için tek yol olduğunu da hatırlattı.