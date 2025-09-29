BM'den Gazze açıklaması: Yasal olarak kabul edilemez

Birleşmiş Milletler'den (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı. Gazze Şeridi genelinde İsrail askeri operasyonlarının tırmanmasının dehşet verici olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'deki durumun ahlaki, siyasi ve yasal olarak kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 19:00

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" konulu oturumunda konuştu. "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ORANDA ÖLÜM VE YIKIM GETİRİYOR" "Gazze Şeridi genelinde İsrail askeri operasyonlarının tırmanması beni dehşete düşürüyor." diyen Alakbarov, İsrail saldırılarının Filistinlilere eşi benzeri görülmemiş bir oranda ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini vurguladı. Alakbarov, "Gazze'de kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin öldürülmesini kınıyorum. Gazze'deki durum ahlaki, siyasi ve yasal olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DEKİ KITLIK İNSAN ELİYLE YARATILMIŞ BİR FELAKET" Gazze'deki dayanılmaz düzeydeki acı ve yaşam koşullarıyla birlikte korkunç insani durum karşısında dehşete düştüğünü belirten Alakbarov, Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğunun altını çizdi. Alakbarov, İsrail'in, Gazze genelinde hızlı ve engelsiz insani yardım erişimini sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, yardımların dağıtılması konusunda da BM ve ortaklarının "kanıtlanmış ve ilkeli bir planı" olduğuna dikkati çekti.