BM’den Gazze açıklaması: Yerinden edilenlerin sayısı son 24 saatte yüzde 30 arttı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki durum hakkında son raporlarını aktardı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda "kitlesel yerinden edilmenin devam ettiğini" belirten Dujarric, "Yerinden edilenlerin kümülatif sayısı son 24 saatte yüzde 30 artarak toplamda 338 bini aştı. Bunların 3'te 2'sinden fazlası UNRWA tarafından yönetilen okullara sığınıyor." dedi.

Dujarric, yerinden edilen yaklaşık 218 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait 92 okula yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

2 BİN 500 YERLEŞİM YERİ TAHRİP OLDU

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail Ordusunun hava saldırıları sonucu Gazze'de 2 bin 500 yerleşim yerinin yaşanmaz hale geldiğini, yaklaşık 23 bin binanın ise orta ile küçük ölçekte hasara maruz kaldığını belirtti.

İsrail hava saldırılarında en az 88 eğitim tesisinin vurulduğunu söyleyen Dujarric, bu binaların 18'inin UNWRA yönetimindeki okullar, 70'inin ise Filistinlilere ait eğitim kurumları olduğunu ifade etti.

Dujarric ayrıca, İsrail'in 8 Ekim'de Gazze'ye elektrik ve yakıt tedarikini durdurması sonucu OCHA'ya ait bir güneş enerjisi santralinin yakıtının bittiğini, buna bağlı olarak bölgede elektrik ve su krizinin arttığını söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Gazze Şeridi'nin İsrail otoriteleri tarafından tamamen abluka altına alınması nedeniyle su kaynakları yenilenemiyor, yakıt getirilemiyor ve İsrailli su tedarikçileri artık Gazze'ye su dağıtmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.