BM’den Gazze için acil çağrı! İsrail’in çocuk katliamı mercek altında

Raporda, Gazze Şeridi'ne ve şeridin içinde güvenli ve kısıtlanmamış insani erişimin sağlanması, Filistinli ailelerin evlerini, sivil ve kamu altyapısını yeniden inşa etmeleri için gerekli tüm inşaat malzemelerinin girişine izin verilmesi için de çağrıda bulunuldu.

İsrail güçleri tarafından çok sayıda Filistinli çocuğun çoğunlukla suçlama, yargılamanın yanı sıra yasal temsil veya aile üyeleriyle temas imkanı olmaksızın sürekli kaçırılması, keyfi olarak gözaltına alınılması ve uzun süre alıkonulmasından derin endişe duyulduğu da vurgulanan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu: "İsrail'i, Filistinli çocukların keyfi ve idari alıkonulmasına derhal son vermeye, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinli çocukları serbest bırakmaya çağırıyoruz. Adli prosedürün tüm aşamalarında kendilerine yönelik kurumsallaşmış alıkoyma sistemini, işkence ve kötü muameleyi ortadan kaldırma çağrısında da bulunuyoruz."