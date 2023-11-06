BM’den Gazze için ateşkes çağrısı!

"BÜTÜN BİR NÜFUS KUŞATILMIŞ VE SALDIRI ALTINDA"

Bildiride, giderek artan ölü sayısı ve yerinden edilen insanların durumunun şok edici olduğu vurgulanırken, Gazze'nin tüm nüfusunun kuşatılmış ve saldırı altında olduğu belirtildi. Taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda ölü sayıları ile ilgili, İsrailli yetkililerin 1400 kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin yaralandığını aktardığı kaydedildi. Filistin'deki ölü sayısı için ise, Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'de 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 400'ü kadın olmak üzere yaklaşık 9 bin 500 kişinin öldüğü bilgisinin verildiği ifade edildi.