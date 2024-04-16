BM’den Gazze ve Batı Şeria için 2,8 milyar dolar yardım çağrısı

Andrea De Domenico, BM basın toplantısına, video konferansla bağlandı.

Gazze'deki durum hakkında gazetecileri bilgilendiren de Domenico, Gazzelilerin her gün yaşam için mücadele verdiğini söyledi.

De Domenico, insani yardım çalışanlarının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ancak yerinden edilme ve kıtlıkla mücadele konusunda yapabilecekleri çok şey olmadığını belirterek, güvensizliğin en büyük sorun olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kıtlığın gıda, hijyen, su ve sağlık tesislerinin tümünün yokluğu nedeniyle ortaya çıktığına işaret eden de Domenico, "Belirsizlik, Gazze halkının her gün yüzleştiği gerçek." dedi.

"İSRAİL, 'KUZEYE GİDİN' DEDİ SONRA VURDU"

De Domenico, Gazze'nin güneyine gelen ailelerin 7 kere yerinden edildiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 gün önce binlerce kişinin kuzeye gitmek için sıraya girdiğini gördük. İsrailli güçlerin, kuzeye dönüşe izin verdiğine ilişkin haberler çıktı. Hatta bazı insanlar telefonla aranarak kuzeye dönebilecekleri yönünde bilgilendirdi. Binlerce kişi burada sıraya girince İsrail ordusu ateş açtı."

De Domenico, hala olayı anlamaya çalıştıklarını kaydetti.

İnsani yardımın "farklı stratejik kombinasyonlarla" engellendiğini belirten de Domenico, erişim engeli, geciktirme ya da başka sorunların sürekli ortaya çıktığını söyledi.

De Domenico, İsrail'in "yardımı engelliyoruz" dememek için bu stratejileri ürettiğini vurgulayarak, İsrail'in suçlama oyununu tekrar tekrar oynadığına işaret etti.

"GAZZE'DE AYAKTA KALABİLEN TEK BİR ÜNİVERSİTE YOK"

Andrea De Domenico, İsrail'in Han Yunus saldırısının ardından hemen hemen her şeyin yıkıldığına dikkati çekerek, "Okulların çoğu yok edildi. Gazze'de ayakta kalabilen tek bir üniversite yok. Okullara yönelik sistematik bir saldırı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun öğrencilerin yıllarca eğitim alamayacağı anlamına geldiğini belirten de Domenico, "Eğitimi korumanın önemi çok büyük. Eğitim gelecek için ümittir." dedi.

De Domenico, hastanelere yönelik saldırıların da endişe verici olduğunun altını çizerek, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınının ardından BM ekiplerinin buraya gittiğini, adeta "terör sahnesiyle" karşılaştıklarını kaydetti.

Hastanenin tamamen işlevsiz hale getirildiğini aktaran de Domenico, çok sayıda cesedin kayıp olduğunu, insanların öldürülen yakınlarını teşhis edemediğini, ayakkabılarından tanımaya çalıştığını bildirdi.

- Batı Şeria'da durum

İşgal altındaki Batı Şeria hakkında da konuşan de Domenico, geçen cumadan beri durumun iyice kötüleştiğini, yerleşimcilerin 17 köye saldırı düzenlendiğini aktardı.

De Domenico, İsrailli güçlerin yerleşimcileri koruduğunun ya da onlara direkt destek verdiğinin görüldüğünü belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana yerleşimcilerin Batı Şeria'da 781 saldırı düzenlediğini söyledi.

"İNSANİ YARDIM" ÇAĞRISI

De Domenico, yarın Gazze ve Batı Şeria için insani yardım çağrısını açıklayacaklarını dile getirerek, "Gazze ve Batı Şeria'daki 3 milyon insanı desteklemek için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulunacağız." dedi.

Yardımların yüzde 90'ının Gazze'ye gideceğini aktaran de Domenico, ilk etapta 4 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmayı planladıklarını ancak yardım dağıtım kabiliyetlerinin kısıtlı olması nedeniyle rakamı düşürdüklerini kaydetti.