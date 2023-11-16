BM’den Gazze’deki katliama ilişkin açıklama: Deprem vurmuş gibi bir yıkım var

"GAZZE'DE GÜVENLİ HİÇBİR YER YOK"

Touma, "Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi." vurgusunda bulundu.

"Tüm bu koşullar bizi Orta Çağ'a geri götürüyor" diyen Touma, UNRWA tesislerine yaklaşık 800 bin kişinin sığındığını bildirdi.

Touma, "Gazze'de ne kuzey ne güney ne de orta bölgeler güvenli. Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." vurgusunu yaparak, bu çatışmayla hiçbir alakası olmayan 103 BM personelinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yakıtın bölgede çok ciddi bir sorun olduğunu kaydeden Touma, "Kasıtlı olarak operasyonlarımızın engellenmeye çalışıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.