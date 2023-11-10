BM’den Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklama: Ekmek sırasındaki insanlar bile vuruluyor

"BİZ İNSANİ ARA DEMEDİK, ATEŞKES ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İsrail'in günde 4 saatlik "insani ara" kararının gerçekten insani amaçlara mı yoksa İsrail güçlerinin daha rahat hareket etmesine mi hizmet sağlayacağının sorulması üzerine Dujarric, "Benim insani ara ifadesi kullandığımı duymadınız. Kelimelerimi çok dikkatle seçmeye çalışıyorum ve insani ara olarak adlandırmadım." dedi.

Dujarric, tek taraflı olarak duyurulan araların bazı insanların geçişini sağlamış olabileceğini dile getirerek "Biz insani ateşkes çağrımızı sürdürüyoruz. Bunun etkili olması için koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir." vurgusunda bulundu.