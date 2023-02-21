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Giriş Tarihi: 21.2.2023 14:31

BM'den Hatay depremi açıklaması: Desteğimiz sürecek

Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar, Hatay’da dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6.4’lük depremin ardından açıklamada bulundu.

AA
BM’den Hatay depremi açıklaması: Desteğimiz sürecek

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye yönelik desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'de daha fazla can kaybı, yaralanma ve travmaya neden olan sarsıntılardan endişe duyuyoruz. DSÖ ekipleri, ihtiyacı olan herkese acil bakım sunabilmeleri için her iki ülkede de sağlık çalışanları ve mobil klinikleri tıbbi malzemelerle destekliyor." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremler nedeniyle sıkıntı ve kayıplar yaşayan herkes için yeni depremin korku ve zarara sebep olduğunu belirtti.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) ekiplerinin, etkilenen bölgelerdeki deprem yardım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Dün yerel saatle 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bazı komşu iller ve ülkelerden de hissedilmişti.

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BM'den Hatay depremi açıklaması: Desteğimiz sürecek
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