BM’den işaretsiz mezarlarla ilgili Hindistan hükümetine çağrı

Aralarında BM özel raportörlerinin de bulunduğu uzmanlar, Cammu Keşmir bölgesindeki toplu mezar alanlarının korunması, buradaki cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi ve uluslararası standartlara uygun adli soruşturma süreçlerinin yürütülmesi için Hindistan hükümetini harekete geçmeye çağırdı.

Hükümete gönderilen mektupta uzmanlar, eyaletin özel statüsünün kaldırılması ile yürürlükten kalkan Cammu Keşmir Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu (SHRC) önerilerinin dikkate alınmadığı tespitinde bulundu.

Cammu Keşmir'in kuzeyindeki Bandipora, Baramulla ve Kupwara bölgelerindeki 55 köyde yapılan aramalarda 2 bin 700 mezarın açığa çıkarıldığını, mezarlarda en az 2 bin 900 insanın kalıntılarına ulaşıldığı hatırlatılan mektupta, isimsiz mezarlar için adli soruşturmaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile Hint güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 1989'dan bu yana 100 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sivil toplum kuruluşları, Hindistan hükümetince "kimliği belirlenemeyen yabancı savaşçılara" ait olduğu ileri sürülen mezarların büyük çoğunluğunun Müslüman azınlığa mensup sivillere ait olduğuna inanıyor.