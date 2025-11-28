BM’den İsrail’e sert tepki: “Suriye’deki saldırılar kabul edilemez”

Najat Rochdi, İsrail'in sivillerin ölümüne yol açan saldırılarını yazılı bir açıklamayla kınadı. Baskınların Beyt Cin'de aileleri yerinden ettiğini ve bölge halkının güvenlik arayışıyla çevre bölgelere kaçtığını belirten Rochdi, "İsrail'in Şam kırsalındaki Suriye topraklarına yönelik ve sivillerin ölümüne yol açtığı bildirilen saldırısını kınıyoruz." dedi.

"EGEMENLİĞE AÇIK İHLAL"

Rochdi, İsrail'in operasyonlarının Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne "ciddi ve kabul edilemez bir ihlal" olduğunu vurguladı. Halihazırda kırılgan olan ortamın bu tür saldırılarla daha da istikrarsızlaştığını ifade etti.

1974 ANLAŞMASINA UYULMASI ÇAĞRISI

BM'nin, Suriye'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Rochdi, tüm bu ihlallerin derhal durdurulması ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na tam anlamıyla uyulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ile Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.