BM’den İsrail’e: Sumud Filosu’na saldırıları durdurun!

Gomez, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın "gemilerin Gazze'ye ulaşması engellenecek" açıklamasına dikkat çekti. "Gazze'de açlık ve susuzluk çeken yüzbinlerce insana yardım ulaştırmaya çalışanlara yönelik saldırı ve tehditler çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ABLUKAYI KALDIRMALI"

Gomez, işgalci güç olarak İsrail'in sorumluluğunu hatırlatarak, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzeme girişini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. BM Sözcüsü, "İsrail, insani yardım programlarının engelsiz şekilde girişine izin vermeli ve Gazze'de uygulanan ablukayı acilen kaldırmalıdır" dedi.

SUMUD FİLOSU'NA İHA SALDIRISI

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bu ülkenin arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla saldırıya uğramıştı.