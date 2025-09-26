BM’den İsrail’e: Sumud Filosu’na saldırıları durdurun!
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Gomez saldırılara ilişkin bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.
Gomez, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın "gemilerin Gazze'ye ulaşması engellenecek" açıklamasına dikkat çekti. "Gazze'de açlık ve susuzluk çeken yüzbinlerce insana yardım ulaştırmaya çalışanlara yönelik saldırı ve tehditler çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı.
"İSRAİL ABLUKAYI KALDIRMALI"
Gomez, işgalci güç olarak İsrail'in sorumluluğunu hatırlatarak, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzeme girişini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. BM Sözcüsü, "İsrail, insani yardım programlarının engelsiz şekilde girişine izin vermeli ve Gazze'de uygulanan ablukayı acilen kaldırmalıdır" dedi.
SUMUD FİLOSU'NA İHA SALDIRISI
Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bu ülkenin arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla saldırıya uğramıştı.