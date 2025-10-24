BM’den İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, AA muhabirinin " İsrail Meclisi , işgal altındaki Batı Şeria 'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail 'e ilhakını onayladı. Bu konuya tepkiniz nedir? İsrail'in bu adımları olası bir barış anlaşmasını tehdit etmiyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

"(Batı Şeria) İsrail'in yerleşim politikası, ilhak eylemleri ve ilgili ayrımcı mevzuat ile tedbirleri, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da onayladığı gibi, uluslararası hukuka aykırıdır ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ediyor." diyen Laurence, İsrail'in buradaki tüm yerleşim faaliyetlerini acilen ve tamamen durdurması gerektiğini kaydetti.

Laurance, "(Batı Şeria'dan) İsrail, tüm yerleşimcileri tahliye etmeli, Filistin nüfusunun zorla nakledilmesini durdurmalı ve güvenlik güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarını önlemeli ve cezalandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.