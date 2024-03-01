BM’den İsrail’in Gazze’deki saldırısına tepki: Sivillerin acil yardıma ihtiyacı var

UNWRA'DAN SALDIRIYA TEPKİ: CEHENNEMDEN BİR GÜN DAHA!

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de son 5 ayda 30 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan olay hakkında, "Cehennemden bir gün daha. Gazze'de 30 bin Filistinlinin öldürüldüğü benzeri görülmemiş bir ölü sayısına ulaşılırken, bir konvoydan hayat kurtaran insani yardımı çaresizce almaya çalışırken 100 kişinin öldüğü ve 700 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu dağıtımda ne UNRWA ne de başka bir BM kurumu yer almadı. Bu çılgınlık ne zaman bitecek?" dedi. Lazzarini ayrıca geçen hafta yaptığı açıklamada UNRWA'nın Gazze'ye en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırabildiğini açıklamıştı.