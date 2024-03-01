BM’den İsrail’in Gazze’deki saldırısına tepki: Sivillerin acil yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Gazze'de sınır kapısında yardım kamyonlarının girişi sırasında 100'ün üstünde insanın öldüğünü belirterek BM'nin 1 haftadır Gazze'ye yardım gönderemediğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün Gazze'de yardım kamyonların etrafına toplanan sivillere İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını ve 100'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada, Gazze'de yardım kamyonlarının sınır kapısından girişi sırasında yaşanan izdihamda 'onlarca Gazzelinin kamyonların ezmesi sonucu hayatını kaybettiğini' ifade etmişti.
"SİVİLLERİN ACİL YARDIMA İHTİYACI VAR"
BM Genel Sekreteri Guterres konuyla ilgili, "Perşembe günü Gazze'de 100'den fazla kişinin yardım ararken öldüğü veya yaralandığı bildirilen olayı kınıyorum. BM'nin bir haftadan uzun süredir yardım ulaştıramadığı kuzeydekiler de dahil olmak üzere, Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı var" dedi.
UNWRA'DAN SALDIRIYA TEPKİ: CEHENNEMDEN BİR GÜN DAHA!
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de son 5 ayda 30 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan olay hakkında, "Cehennemden bir gün daha. Gazze'de 30 bin Filistinlinin öldürüldüğü benzeri görülmemiş bir ölü sayısına ulaşılırken, bir konvoydan hayat kurtaran insani yardımı çaresizce almaya çalışırken 100 kişinin öldüğü ve 700 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu dağıtımda ne UNRWA ne de başka bir BM kurumu yer almadı. Bu çılgınlık ne zaman bitecek?" dedi. Lazzarini ayrıca geçen hafta yaptığı açıklamada UNRWA'nın Gazze'ye en son 23 Ocak'ta gıda yardımı ulaştırabildiğini açıklamıştı.
"ÇOK FAZLA MASUM FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün düzenlediği basın toplantısında 100'den fazla kişinin öldüğünü teyit ederek olay hakkında bir soruşturma yürüteceklerini belirtti. Miller, "Sadece bugün değil, son 5 ayda bu çatışma sırasında çok fazla masum Filistinli öldürüldü. 100'den fazla Filistinlinin öldüğü bildirilen bugünkü trajik olay, rehinelerin Gazze'den çıkarılması ve daha fazla yardımın gelmesine olanak sağlayacak bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çiziyor" ifadelerini kullandı.
"GAZZE'DEN GELEN GÖRÜNTÜLER DERİN ÖFKE YARATTI"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığına dikkat çekerek, "İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığı Gazze'den gelen görüntüler derin öfke yarattı. Bu silahlı saldırıları en güçlü şekilde kınadığımı ifade ediyor ve hakikat, adalet ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum" dedi.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise açıklamasında, "Gazze'de insani yardıma muhtaç siviller arasında yeni bir katliam haberi beni dehşete düşürdü. Bu ölümler kesinlikle kabul edilemez. İnsanları gıda yardımından mahrum bırakmak ciddi bir UHL ihlali teşkil etmektedir. Gazze'ye engelsiz insani erişime izin verilmelidir" ifadelerine yer verdi.