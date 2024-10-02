BM’den İsrail’in Guterres kararına tepki: Siyasi bir karar

İsrail'in kararının teknik olarak yasal sonuçları olacağını düşünmediklerini belirten Dujarric, "Şunu unutmayalım ki Genel Sekreter zaten sadece davet edildiği ülkeleri ziyaret ediyor. Temel prensip bu." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri ile başka üye ülkeler arasında ilişkilerin daha önce de gerildiğini hatırlatan BM Sözcüsü, "Ancak hiç bu tarz bir üslupla karşılaştığımızı hatırlamıyorum." diye konuştu.