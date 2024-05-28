BM’den İsrail’in Refah katliamına tepki: Bu cezasızlık devam edemez!

BM İnsani Yardım Ofisi (OCHA) Koordinatörü OCHA Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Refah'a yönelik geniş çaplı saldırısıyla ilgili iki ayrı açıklama yaparak Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını daha önce vurguladıklarını ve bu saldırıların 'hata' olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. Griffiths, "Bu tür bir cezasızlık devam edemez" ifadeleriyle yaptığı resmi açıklamada "Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını defalarca söyledik. Barınaklar değil. Hastaneler değil. Sözde insani bölgeler değil. Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırının sonuçlarını gördük.

Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti. Buna 'hata' demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır" dedi.

"IDF, İNCELEME BAŞLATACAK"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Refah'ta sivillerin daha fazla insanın ölmesinden duyduğu endişeyi vurguladı. Türk dün yaptığı açıklamada, "Kamptan gelen görüntüler korkunç. IDF'nin bir inceleme duyurduğunu belirtmek isterim ancak şaşırtıcı derecede açık olan şey, sivillerin yoğun olduğu böyle bir bölgeyi vurmanın tamamen öngörülebilir bir sonuç olduğudur. Bu tür incelemelerin hesap verebilirliğe ve politika ve uygulamalarda değişikliklere yol açması çok önemlidir" dedi.

"REFAH'TA ÇADIRLAR BOMBALANDI"

UNICEF Sözcüsü James Elder, yetkilileri Refah'ta yaşanacak potansiyel bir saldırının felakete dönüşeceği konusunda uyardıklarını ifade ederek, "Gazze'deki anneler bana sık sık çocuklarını Refah'ın cehennem gibi çadırlarında uyutmaya çalıştıklarını anlatıyorlardı. Ölümcül bir hijyen eksikliği var. 7 aydır travma var. Artık herkes yakılıp öldürülen çocukların resimlerini gördü; Refah'ta çadırlar bombalandı. Aylardır Gazze'de hiçbir yer güvenli değil dedik. Aslında Aralık ayında, sözde güvenli bölgelerin 'ölüm bölgeleri' olma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştık. Bir gecede daha fazla kabus gerçeğe dönüştü. Bu gece Gazze'deki anneler çocuklarını yeniden kucaklarına alacak ve uyumalarını umacaklar" dedi.